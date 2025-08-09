Včera večer v rámci Slovenských národných slávností na ihriskách ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci si milovníci ľudovej hudby a tanca mohli pozrieť vystúpenie FS Podpoľanec z Detvy.
Ako zahlásila moderátorka programu, FS Podpoľanec prichádza zo srdca Slovenska. Úvodný bod programu bola hra na fujare. Prítomní mohli vidieť rázovitý podpoliansky folklór, ktorý svojimi básňami ospevoval Andrej Sládkovič.
Vedúcim folklórneho súboru je Jaroslav Černák a vedúcim ľudovej hudby je Rastislav Murín.
Čerešničkou na tortu bol záverečný bod Radorečnie ženy, keď ich obecenstvo odmenilo veľkým potleskom.