Slovenské národné slávnosti 2025 – ich 63. ročník oficiálne otvorili včera večer na vstupnom programe pomenovanom Pocta ušľachtilým činom a rokom v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Vstupný program venovali našim významným jubilujúcim inštitúciám, spolkom i osobnostiam.
V mene troch spoluorganizátorov – Obce Báčsky Petrovec, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Matice slovenskej v Srbsku, prihovorili sa Viera Krstovská, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec, Dušanka Petráková, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, a Juraj Červenák, predseda Matice slovenskej v Srbsku.
Po nich sa slova ujal Michal Pavúk, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, potom Aleksandar Sofić, pokrajinský tajomník pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu, a česť otvoriť Slávnosti sa dostala ministerky hospodárstva Adrijane Mesarovićovej.
Program bol obohatený o hudobno-tanečné body ochotníkov z Vojlovice, Pivnice, Kovačice, Báčskeho Petrovca, Dobanoviece a Boľoviec. Osobitné body patrili sólistom Andrejovi Marekovi Kaňovi, Une Amidžićovej, Anne Berédiovej, Ivete a Samuelovi Kováčovcom a Tatiane Jaškovej. Program moderovali Ksenija Vujačićová a Matej Hrk a scenár programu pripravila Katarína Melegová-Melichová.