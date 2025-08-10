V sobotu 9. augusta sa uskutočnilo 29. slávnostné zasadnutie Matice slovenskej v Srbsku v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Hymnickou piesňou Po nábreží koník beží sa začalo zasadnutie, za účasti pätnástich miestnych odborov, ako aj vzácnych hostí zo Slovenska, Maďarska a Rumunska.
Po určení pracovného predsedníctva slova sa ujal a prítomných pozdravil predseda MSS Juraj Červenák, po ňom slovo patrilo veľvyslancovi SR v Belehrade Michalovi Pavúkovi.
Na zasadnutí boli udelené matičné hodnosti a uznania za rok 2024.