Počas tohtoročných Slovenských národných slávností 2025 aj vedenie a členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov boli nanajvýš činní.
Najprv sa v sobotu 2. augusta uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy Čaro štetca 14. Ide o tradičnú spoločnú letnú výstavu členov.
Štrnástu výstavu tohto združenia tvoria diela 34 autorov a vyše 70 jedinečných umeleckých prác.
V združení vládne elán do tvorby, takže v sobotu 9. augusta boli aj hostiteľmi výtvarného tábora pre dospelých, kde sa 8 umeleckých združení zo susedstva, ale i širšieho okolia stretlo, aby spoločne tvorili a kamarátili sa maľovaním v Parku Zuzky Medveďovej. Návštevníkom SNS to bola príležitosť pozorovať proces tvorenia naživo.