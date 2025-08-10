Aj napriek extrémnej horúčave Jarmok umenia na tohtoročných slávnostiach v sobotu 9. augusta prilákal mnohých návštevníkov. Aj tohto roku bol na Námestí slobody v Petrovci, kde si okrem príjemného chládku návštevníci slávností mohli nájsť zaujímavé, užitočné, či praktické veci do svojich domácností, umelecké výtvory, hračky pre deti, šperky, či odev.
Predávajúci svoje stánky otvorili ešte predpoludním. Bola to dobrá príležitosť kúpiť si domáce koláče, torty a iné sladkosti, ktoré pripravili viaceré spolky žien z našich prostredí, lebo mnohé z nich svoju ponuku popoludní už vypredali. A ponuka ručných prác ako keby bola z roka na rok rozmanitejšia. Tohto roku nám pozornosť prilákali ručne robené mydlá, ale v tvare kvetinových aranžmánov, či drevené menovky ako zaujímavá dekorácia.
Jarmok umenia bol otvorený v popoludňajších hodinách, keď sa prihovorili predstavitelia partnerských miest, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk, ako aj predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská. Nasledoval program, v rámci ktorého sa predstavil folklórny súbor Lipa zo Spišskej Novej Vsi zo Slovenska, Fujarové trio – Jozef Svintek, Ján Babiak a Vladislav Kmeť zo Zvolena, heligónové dueto Jozef Chlebničan a Anna Borošová z Detvy. Súčasťou programu bol aj koncert Ludo kuruc bandu a záverom tancoval Detský folklórny súbor Krôčik z Kysáča.
Na Námestí slobody potom Folklórny súbor Podpoľanci z Detvy pripravil Školu tanca pre deti a mládež.