V sobotu 9. augusta sa na ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci uskutočnil galakoncert folklórnych súborov s názvom Zo studienky našej tvorivosti. Podujatie sa začalo krojovým sprievodom z Námestia slobody až na javisko na školské ihriská, kde pokračoval bohatý kultúrny program.
V úvode sa prihovorili predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská, predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, podpredseda ÚSŽZ Peter Chrastina a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk, ktorý koncert slávnostne otvoril.
Na javisku sa predstavili spevácke a tanečné skupiny z Aradáča, Lugu, Báčskeho Petrovca, Hajdušice, Hložian, Šídu a Kulpína. Záver patril spoločnej interpretácii piesne Po nábreží koník beží, do ktorej sa zapojili všetky účinkujúce súbory.
Program sprevádzali moderátori Andrea Stanivuková a Milan Hemela. Autorom sprievodného textu bol Ján Chalupka, scenár a réžiu mal na starosti Ján Slávik.