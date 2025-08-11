V sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci včera bola usporiadaná prezentácia o podávaní žiadostí, čerpaní a vyúčtovaní dotácií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prezentácia prebiehala v troch blokoch a viedli ju pracovníčky Oddelenia dotácií a administratívno-finančnej kontroly (ODOK) a Oddelenia osvedčení, osobného úradu a právneho (OSAP) pri ÚSŽZ.
Prvým blokom bola téma Dotačného informačného systému (DIS) a podávania žiadostí, o ktorej hovorila Mgr. Jana Kopanicová, ktorá má na starosti spracovanie dotácií za štáty Srbsko, Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, Afriky a Ázie.
V rámci druhého bloku si prítomní mohli vypočuť prednášku, ale aj klásť otázky či sugescie ohľadom vyúčtovania žiadostí. O vyúčtovaní žiadostí hovorila Mgr. Klaudia Borosová, vedúca Oddelenia pre zabezpečenie administratívno-finančnej kontroly, zatiaľ čo v treťom bloku hovorili o osvedčeniach pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Túto tému prítomným priblížila zamestnankyňa OSAP Mgr. Martina Velčická.
Po každom bloku bol priestor na otázky, čo prítomní aj využili.