Lesná správa Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva zverejnila súbeh o pridelenie finančných prostriedkov na projekty podporujúce trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenie lesného hospodárstva v roku 2025. Finančné prostriedky sú určené na ochranu lesov pred chorobami, škodcami a požiarmi, zalesňovanie, starostlivosť o lesy či údržbu lesných ciest.
Súbeh je otvorený pre vlastníkov a užívateľov lesov, ako aj pre právnické osoby, podnikateľov a registrované lesné škôlky. Žiadosti je potrebné podať do 25. augusta.
Viac informácií a potrebné dokumenty sú dostupné na webovej stránke Lesnej správy.