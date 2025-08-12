30 pred Kr. – egyptská kráľovná Kleopatra VII. sa zabila po tom, čo vojská Octaviana Augusta porazili vojská jej manžela.
1099 – v Bitke pri Aškalóne porazili križiaci islamské vojská vedené al-Afdalom Šahanšáhom.
1687 – v bitke pri Moháči porazilo Rakúsko Turkov a získalo späť Sedmohradsko.
1833 – bolo založené americké mesto Chicago.
1851 – Isaac Singer získal patent na ním vyvinutý šijací stroj.
1885 – narodil sa v Arade (Rumunsko) slovenský hudobný skladateľ Alexander Albrecht.
1890 – v Martine verejnosti oficiálne odovzdali Národný dom.
1896 – v rieke Klondike na severozápade Kanady objavili bohaté ložiská zlata, ktoré vyvolali tzv. zlatú horúčku.
1898 – Španielsko-americká vojna sa skončila podpísaním protokolu, ktorý prinútil Španielsko opustiť Kubu, Portoriko a Španielsku Východnú Indiu.
1898 – USA anektovali Havajské ostrovy.
1955 – zomrel nemecký spisovateľ Thomas Mann, predstaviteľ psychologického románu, jeden z najvýznamnejších nemeckých tvorcov prózy 20. storočia, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1929.
1914 – začala bitka na Cere v prvej svetovej vojne, v ktorej srbská armáda porazila rakúsko-uhorskú armádu.
1962 – uskutočnil sa prvý skupinový let kozmických lodí – sovietskych lietadiel Vastok 3 a Vastok 4.
1981 – americká počítačová spoločnosť IBM predstavila prvý osobný počítač, s operačným systémom MS DOS (pamäť 64 KB).
2007 – srbský vodnopólový tím triumfoval vo Svetovej lige po tom, čo zdolal maďarský tím vo finálovom zápase záverečného turnaja v Berlíne. Novak Đoković vyhral turnaj série masters v Montreale, vo finále zdolal favorizovaného Rogera Federera a vo finále turnaja WTA v Los Angeles Ana Ivanovićová presvedčivo triumfovala nad Ruskou Nadiou Petrovou.