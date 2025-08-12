Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić odovzdal včera zmluvy užívateľom Tretej verejnej výzvy Projektu konkurencieschopného poľnohospodárstva Srbska, ktorý sa realizuje v spolupráci so Svetovou bankou.
„Táto podpora nie je náklad, ale investícia do rozvoja, konkurencieschopnosti a udržateľnosti srbského poľnohospodárstva. Chceme vytvoriť Srbsko, v ktorom má dedina rovnaké šance ako mesto, v ktorom mladí zostávajú žiť a pracovať na svojej pôde a v ktorom sa domáce výrobky s hrdosťou kupujú a vyvážajú pod označením Vyrobené v Srbsku,“ odkázal minister Dragan Glamočić.
V rámci tejto verejnej výzvy bolo vyčlenených 750 miliónov dinárov vo forme nenávratných prostriedkov. Zmluvy získalo 42 užívateľov z 15 obvodov Srbska, pričom až 77 % zmlúv patrí ženám a 69 % je určených pre ľudí do 40 rokov. Vďaka týmto investíciám už bolo otvorených približne 70 nových pracovných miest.
Najväčšia časť investícií, 66 %, je smerovaná do sektora ovocia a zeleniny, ale podporu získali aj projekty v oblasti spracovania obilnín, mlieka a včelích produktov. Viac ako 31 % projektov sa realizuje v obciach s náročnými podmienkami pre poľnohospodárstvo a v nerozvinutých oblastiach.