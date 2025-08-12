Minister školstva Dejan Vuk Stanković dnes vyhlásil, že v rozhovoroch so všetkými reprezentatívnymi syndikátnymi zväzmi v školstve sú na dobrej ceste k tomu, aby bola nástupná mzda v školstve identická s priemernou mzdou v Srbsku.
„Projekcia na tento rok je, že nástupná mzda v školstve bude 114 000 dinárov, zatiaľ čo projekcia priemernej mzdy v Srbsku je 117 000 dinárov. Keď hovoríme o celkovej sume vyčlenenej na vysoké, stredné a základné školstvo, potrebujeme ešte sedem percent, aby sme dosiahli to, čo syndikáty požadujú,“ povedal Stanković pre TV Pink.
Dodal, že ak by sa to podarilo, v sociálno-ekonomickom zmysle by zabezpečili pedagogických pracovníkov a poskytli im zodpovedajúce postavenie.