Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić včera navštívil Mali Iđoš, kde je v prevádzke moderný zavlažovací systém zásobujúci vodou viac ako 5 000 hektárov poľnohospodárskych plôch.
Podľa ministra sa plánuje jeho rozšírenie o ďalších 2 000 hektárov v rámci nového projektu.
„Tento systém je významným krokom k posilneniu odolnosti poľnohospodárstva proti extrémnym poveternostným podmienkam, najmä častým suchám, ktoré v posledných rokoch postihujú Srbsko. Investícia do vody znamená istejšie úrody a väčšiu stabilitu pre našich poľnohospodárov,“ zdôraznil minister Glamočić.
Práce na tomto veľkom projekte v hodnote 2,5 milióna eur boli financované prostredníctvom Fondu rozvoja Abú Zabí a zahŕňali výstavbu čerpacej stanice, výtlačného potrubia, hrádze a akumulačnej nádrže.
Systém v Malom Iđoši využíva najmodernejšie technológie vrátane digitálneho riadenia, čo je podľa ministra mimoriadne atraktívne pre mladých poľnohospodárov.