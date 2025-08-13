Na území Srbska je momentálne aktívnych 13 požiarov v otvorenom priestore, uviedol pre RTS zástupca náčelníka Správy hasičsko-záchranných jednotiek Sektora pre mimoriadne situácie Miloš Milenković. Dodal, že za posledných 24 hodín sa podarilo lokalizovať viac ako 180 požiarov.
Milenković vyzval občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nepálili zvyšky rastlín ani odpad, pretože to môže spôsobiť požiar. V prípade, že spozorujú oheň, majú okamžite volať číslo 193.
Najzložitejšia situácia počas včerajšieho dňa bola pri Kladove, kde plamene zachvátili viac ako 100 hektárov trávy a nízkeho porastu. Požiar sa však podarilo lokalizovať.