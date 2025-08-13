K programu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci sa aj tohto roku tradične pričinilo Združenie chovateľov domácich zvierat varením a predajom králičieho paprikáša.
Toto kulinárske podujatie sa uskutočnilo v sobotu 9. augusta popoludní, keď kuchár Jaroslav Parkáni pripravil za kotol tejto špeciality. Návštevníci a záujemcovia o tento druh pokrmu si porciu mohli vychutnať na mieste alebo si ju odniesť domov v pripravených nádobách.
Všetci, ktorí prišli ochutnať túto gurmánsku pochúťku, zároveň podporili činnosť združenia, ktoré zachováva tradíciu chovateľov drobných zvierat v Petrovci.