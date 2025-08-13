1624 – francúzsky kráľ Ľudovít XIII. vymenoval za prvého ministra, teda predsedu vlády, kardinála Armanda Richelieu, ktorý zohral výnimočnú úlohu v dejinách Francúzska.
1806 – odohrala sa bitka pri Mišare, jedno z najvýznamnejších srbských víťazstiev v prvom srbskom povstaní.
1813 – vyšlo prvé číslo denníka Novine serbske iz carstvujuščeg grada Viene. Bol to prvý denník medzi Srbmi. Vychádzali každý deň, okrem nedele a sviatkov.
1814 – narodil sa švédsky astronóm a fyzik Anders Jonas Angström, ktorý zmapoval spektrum Slnka.
1863 – zomrel svetoznámy francúzsky maliar Eugéne Delacroix, predstaviteľ romantizmu, ktorý je autorom slávneho obrazu Sloboda vedie ľud na barikády.
1899 – narodil sa anglický filmový režisér Alfred Hitchcock, ktorý je vďaka svojim filmom Psycho a Vtáci považovaný za majstra hororu.
1910 – zomrela anglická ošetrovateľka a zakladateľka prvej školy pre ošetrovateľky na svete Florence Nightigalová.
1914 – Francúzsko vyhlásilo vojnu Rakúsko-Uhorsku.
1923 – Mustafa Kemal, známy ako Kemal Ataturk, sa stal prvým prezidentom Turecka. Počas svojej vlády až do svojej smrti v roku 1938 radikálnymi reformami zmenil tvár krajiny: zaviedol agrárnu reformu, zrušil kalifát, prijal moderné zákony, zreformoval jazyk a pravopis, zakázal nosiť fez a orientálne kroje.
1929 – v pražskom kine Lucerna sa premietal prvý ozvučený film v Československu – americká snímka Loď komediantov.
2004 – v Aténach otvorili 28. letné olympijské hry, prvé v Grécku od prvých novodobých olympijských hier v tom istom meste v roku 1896.
2020 – Izrael a Spojené arabské emiráty dosiahli dohodu, ktorá predpokladá úplnú normalizáciu vzťahov medzi oboma krajinami.