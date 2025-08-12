Poľnohospodári z Vojvodiny, ktorí majú záujem zúčastniť sa na Medzinárodnom veľtrhu poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva Interagro 2025 v Bijeljine, sa môžu prihlásiť do 1. septembra. Oznámila to Hospodárska komora Vojvodiny.
Veľtrh v Bijeljine sa bude konať od 18. do 20. septembra. Počas troch dní budú mať návštevníci možnosť vidieť bohatú ponuku poľnohospodárskej techniky a náradia, osiva a sadeníc, potravín a nápojov, medu a medových výrobkov, potrieb pre poľovníctvo a rybolov, prípravkov na ochranu a pestovanie rastlín, krmív pre hospodárske zvieratá, minerálnych hnojív, ako aj výstavu hospodárskych zvierat.
Program veľtrhu doplnia aj odborné prednášky, panelové diskusie a okrúhle stoly.