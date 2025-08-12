V rámci Detského kultúrneho leta 2025 zahrané bolo aj tretie z naplánovaných štyroch divadelných predstavení. Divadielko Červená čiapočka najprv si vo štvrtok 7. augusta pozreli najmladší v Surduku (na školskom dvore) a Novej Pazove (na plató pred kinom).
Deň neskôr herci belehradského Divadla Sanjalište zavítali aj do Golubiniec (na plató pred školou) a Starej Pazovy (na letnú scénu pred divadelnou sálou).
Divadlo Sanjalište spracúva krásne príbehy a herci spolu s režisérom sa snažia preniesť na deti aj tú edukačnú zložku, pričom sa i sami tešia z každého vystúpenia. Červená čiapočka je divadelné predstavenie, s ktorým vyrastali mnohé generácie. Toto divadielko svedčí o tom, že staré rozprávkové príbehy aj dnes sú živé a aktuálne. Hra vznikla na základe autorskej predlohy známeho spisovateľa Aleksandra Popovića. Adaptáciu a réžiu mal na starosti Nikola Marković, hudbu Saša Kuzmanović a scénografiu Biljana Raičevićová.
Klasická bájka bola vďaka duchaplnému spracovaniu vo všetkých štyroch prostrediach Obce Stará Pazova veľmi zaujímavá, o čom svedčili aj reakcie publika. Organizátorom predstavenia je Stredisko pre kultúru Stará Pazova a generálnym sponzorom Obec Stará Pazova.