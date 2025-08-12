Dnes sa v Pivnici uskutočnila ďalšia akcia zberu obalov z herbicídov a pesticídov, ktorú zorganizovalo Miestne spoločenstvo Pivnica. Ide o akciu, ktorá trvá viac ako jedno desaťročie a ktorej sa zúčastňuje čoraz viac poľnohospodárov.
Zber sa koná raz ročne pred Domom kultúry. Tento rok prebiehal od 7.00 do 9.00 hodiny ráno a obaly prinieslo približne 40 zodpovedných poľnohospodárov. Samotný zber zabezpečila spoločnosť PWW Srbija.
Organizátori vyzdvihli zodpovedný prístup všetkých, ktorí sa do zberu zapojili. Takéto konanie je príkladom starostlivosti o pôdu, vodu a celé životné prostredie. Obaly z chemických prípravkov totiž predstavujú nebezpečný odpad a v žiadnom prípade sa nesmú vyhadzovať do chotára či iných nelegálnych skládok, čo je, žiaľ, stále častý prípad.