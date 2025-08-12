Pokrajinská vláda poskytla 50 miliónov dinárov na riešenie významného ekologického problému v Obci Vrbas – sanáciu nelegálnej skládky stavebného a komunálneho odpadu.
Prostriedky budú použité na odstránenie odpadu a sanáciu terénu, čím sa lokalita prispôsobí jej správnemu účelu a zabráni sa ďalšiemu znečisteniu životného prostredia.
Táto investícia je súčasťou nepretržitej podpory Pokrajinskej vlády obciam v oblasti ochrany životného prostredia, s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov a zachovať prírodné zdroje, uvádza sa v oznámení Pokrajinskej vlády.
Projekt sa bude realizovať v spolupráci s lokálnou samosprávou a príslušnými verejnými podnikmi.