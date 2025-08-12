Minulý týždeň sa v Obecnej knižnici v Kovačici začali letné kreatívne dielne. S dielňami pokračujú aj tento týždeň.
Včera a dnes sa konali dielne z oblasti literatúry pre deti a mládež, ktoré viedla spisovateľka pre deti a mládež a profesorka slovenčiny na dôchodku Mária Kotvášová-Jonášová. Obidve sa niesli pod rovnakým názvom Kamarátenie s Máriou Kotvášovou-Jonášovou.
V rámci dielní sa deti učili čítaniu pekného písaného slova, recitovaniu, ale aj technikám dýchania počas recitovania a pod.
Už zajtra sa môžu tešiť na výtvarnú dielňu, ktorú bude viesť Nataša Kňazovicová. Prvá časť letných tvorivých dielní v Kovačici doznie dielňou Z rozprávky na ceruzku už tento piatok, ktorú bude viesť Olinka Glóziková-Jonášová. Všetky dielne štartujú o 11. hodine.