Tento týždeň čaká Vojvodinu výrazná vlna horúčav, ktorá prinesie teploty až do 38 °C. Už dnes a zajtra sa ortuť teplomera vyšplhá na 34 °C, no od stredy do soboty sa očakáva ešte teplejšie počasie s maximami okolo 38 °C. Meteorológovia vydali pre Banát oranžovú výstrahu na stredu, keďže ide o veľmi nebezpečné podmienky, ktoré môžu ohroziť zdravie starších ľudí, chronicky chorých, ale aj zvierat. Horúčavy môžu pretrvávať až do nedele, keď sa očakáva slabé ochladenie a miestami búrky.
Počas takýchto dní je dôležité piť dostatok vody, vyhýbať sa pobytu na priamom slnku medzi 11. a 16. hodinou, nosiť ľahké svetlé oblečenie, chrániť pokožku krémom s UV filtrom.