Na území Srbska sa od 4. do 10. augusta uskutočnila medzinárodná policajná operácia zameraná na kontrolu dodržiavania rýchlostných obmedzení. Podľa podplukovníka Dejana Stevića z Riaditeľstva dopravnej polície Ministerstva vnútra bolo počas šiestich dní skontrolovaných vyše 38 000 vodičov a odhalených viac ako 24 000 prípadov prekročenia rýchlosti. Medzi nimi bolo vyše 2 600 porušení na priechodoch pre chodcov, kde sú následky nehôd často najzávažnejšie.
Dopravná polícia avizuje, že v intenzívnych kontrolách bude pokračovať. Nová celoštátna akcia sa začína už dnes, 11. augusta, a bude prebiehať na celom území Srbska, informuje Tanjug.
Pri podobnej operácii v apríli tohto roku bolo odhalených viac ako 27 000 prekročení rýchlosti, z toho 5 500 na priechodoch pre chodcov. Tieto čísla podľa polície potvrdzujú potrebu dôsledného monitorovania a zvyšovania povedomia o dôležitosti dodržiavania rýchlostných limitov, najmä v mestských oblastiach, kde nepozornosť vodičov môže mať tragické následky.