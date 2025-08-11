Na veľkom javisku na ihriskách ZŠ Jána Čajaka včera večer odznel posledný z ústredných programov tohtoročných Slávností.
Galakoncert bol promenádou detských tancov, krásnych detských choreografií a detských hier, ktoré oduševnili početné obecenstvo.
Na javisku svoje tance predviedli tieto detské súbory: dve skupiny KUS Petrovská družina z B. Petrovca, dve tanečné skupiny: mladšia a staršia Bažalička KUS Zvolen z Kulpína, DFS Šafáriček SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, DFS Vločka ZŠ Mladých pokolení z Kovačice, DFS KOS Jednota – mladšia a staršia skupina z Hložian, SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, SKOS Erdevík z Erdevíka a DFS Hájiček KUS Mladosť z Lugu.
Na záver galakoncertu všetky účinkujúce deti zatancovali spoločný tanec. Galakoncert moderovali deti: Daniela Filipovićová, Zara Hansmanová a Marína Stracinská, autorom scenára programu na motívy rozprávky Išlo vajce na vandrovku je Ján Andrášik. Réžiu programu podpísala Tatiana Kriváková-Amidžićová.
Detský galaprogram vždy priláka početné publikum. Ani tento rok nebol výnimkou.