V rámci Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v sobotu 9. augusta na trhovisku Dobrovoľný hasičský zbor z Hložian zorganizoval pre najmladšie generácie ukážkové cvičenie.
Prítomným záujemcom, ktorí sem prišli so svojimi rodičmi alebo súrodencami, poukazovali nielen hasičskú výstroj a vozidlo s vodou, ale pripravili aj súťaž pre ich najmladšie kategórie. Tam urobili cvičisko a rýchle cvičenie s vodou a tzv. brentačami.
Cieľom týchto cvičení je propagovať prácu dobrovoľných hasičských zborov a povzbudiť k zapojeniu sa občanov, najmä detí, do týchto aktivít.