Tak ako sa kulpínske oslavy v prvý deň podujatí (25. júla) začali hudbou kapely Sokoly zo Slovenska, tak táto bratislavská hudobná skupina svojou hudobno-speváckou šou ukončila tohtoročné Slávnosti v Petrovci.
Sokoly zo Slovenskej republiky oduševnili početné obecenstvo na školských ihriskách v Petrovci. Nielenže si s nimi zaspievali, ale aj zatancovali v rytme krásnej profesionálnej hudby a piesní nielen slovenských, ale aj bohatého a rôznorodého zahraničného repertoára.
Potlesk po prvom ukončení koncertu bol taký silný, že Sokoly ani neschádzali z javiska, ale na žiadosť obecenstva hrali a spievali ďalej. Pre publikum pripravili krásny večierok a tak položili bodku za bohatým slávnosťovým programom.