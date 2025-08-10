V Báčskom Petrovci sa 9. augusta konala prezentácia kníh slovenských dolnozemských autoriek, v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien. Podujatie navštívil veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk s manželkou a zástupkyňa veľvyslanca Katarína Konswaldová.
Predstavené boli diela Kataríny Pucovskej, Zdenky Obšustovej, Elenky Haníkovej, Evy Taubertovej, Zuzany Čížikovej a Anny Horvátovej.
Program obohatil spev Komorného zboru Musica viva a čítanie úryvkov z publikácií.
Na záver autorky prevzali ďakovné listy.