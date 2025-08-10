Tohtoročné Stretnutie slovenských novinárov v rámci programu Slovenských národných slávností sa uskutočnilo v sobotu 9. augusta v miestnostiach NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci. Súčasťou podujatia bola prednáška a diskusia na tému uplatnenia umelej inteligencie v súčasných médiách a žurnalistike.
Účastníkov a hostí uvítala riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová, ktorá pripomenula, že Hlas ľudu postavil základy dnešného novinárstva v slovenskom jazyku v Srbsku a zámer tohto média nie je len kronikársky, ale aj vzdelanostný a povzbudzujúci národnú uvedomelosť.
Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Michal Pavúk v príhovore poznamenal, že toto podujatie nám pripomína, nakoľko je dôležitá novinárska práca a tým pravým miestom na takéto stretnutie v slovenskom prostredí v Srbsku sú práve priestory NVU Hlas ľudu.
V mene spoluorganizátora sa prihovorila aj predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá konštatovala, že Stretnutie novinárov je dobrou príležitosťou na výmenu skúseností a ideí, pričom Výbor pre informovanie NRSNM je svojráznou nápomocnou rukou pre tunajšie médiá.
V tematickej prednáške s názvom AI & Médiá: Príbeh lásky starší, než si myslíš profesorka informatiky Darina Poliaková najprv podala stručné dejiny vzniku umelej inteligencie a zamerala sa na súčasný vývin v tejto oblasti a uplatnenie AI v médiách. Prednáška podnietila zaujímavú diskusiu a na záver boli prečítané tematické príspevky Andrey Miháľovej a Miroslava Gašpara.
Moderátorkou Stretnutia slovenských novinárov bola Olinka Glóziková-Jonášová. Podujatie spoločne zorganizovali Výbor pre informovanie NRSNM a NVU Hlas ľudu.