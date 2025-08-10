Počas Slovenských národných slávností sa včera konalo i stretnutie zdravotníckych pracovníkov. Zdravotníci z viacerých prostredí sa stretli vo veľkej sieni obce.
V úvodnej časti sa o význame usporiadania SNS a tým aj o Stretnutí zdravotníckych pracovníkov zmienila Dr. Tatiana Vujačićová (špecialistka pediatrie v Dome zdravia Báčsky Petrovec) a organizátorka stretnutia. Zdravotnícki pracovníci sú hrdí i na toto svoje stretnutie, ktoré prvýkrát bolo v roku 1994. „Z roka na rok máme čoraz viac záujemcov, samotných účastníkov a prednášateľov. Vždy sa snažíme, aby prednášky na našich stretnutiach boli súčasné, aby šli s dobou, v ktorej sa nachádzame, lebo medicína je taká, že sa stále zveľaďuje, vyvíja, a tým aj my uplatňujeme nové poznatky,“ povedala Dr. Vujačićová a doložila, že si tohto roku zvolili špecifickú tému – Kolagén v medicíne.
Medzi hosťami boli aj Natália Hrnčiarová, konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, a zakladateľ týchto stretnutí Dr. Miroslav Miháľ.
Podobne ako aj v uplynulých rokoch, i tentoraz na stretnutí zdravotníckych pracovníkov odzneli zaujímavé a nadovšetko osožné a podnetné prednášky pre zdravotníkov, ktorí pracujú najmä v domoch zdravia, teda v primárnych zdravotníckych ustanovizniach.
Prvú prednášku na uvedenú tému mala Dr. farmácie Kristína Kreková z Kulpína, ktorá vysvetlila, čo je kolagén, aké sú typy, zdroje, odporúčania, výhody a riziká, ktoré nosí jeho užívanie. Okrem iného povedala, že v lekárni majú veľa skúseností a ukázalo sa ako užitočné. Povedala okrem iného, že po 25 rokoch života sa on nadmerne troví, menej produkuje v organizme, a tak po tridsiatke sa už odporúča používanie kolagénu.
Druhý prednášateľ bol zo Slovenska MUDr. Peter Erdelský z Bratislavy, z Fizioklinik, kde pracuje na ortopedickej ambulancii. Hovoril na tému LW peptidy v bezpečnej a vysoko účinnej injekčnej liečbe pohybového aparátu.
Tohtoročná téma bola ozaj súčasná a skúsenosti prednášajúcich lekárov určite pomôžu, ako rozmýšľať do budúcna a využiť tieto možnosti v medicíne. Kolagén sa využíval hlavne v dermatológii a teraz sa to rozbieha aj v ortopédii.
Tohto roku na stretnutí zdravotníckych pracovníkov bolo aj malé prekvapenie a medzi nich prišiel aj petrovský rodák – chirurg MUDr. Ján Seleštiansky, ktorý až dlhé roky pracuje na Slovensku. V záverečnej časti stretnutia mal aj prednášku, ako sa lieči akútny koronárny syndróm v dnešnej dobe.