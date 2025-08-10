Včera na nádvorí Domu MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci tradične v rámci Slovenských národných slávností sa uskutočnilo Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov.
Tohtoročný obsah stretnutia pripravila Tatiana Naďová, predsedníčka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku, ktorá sa podpisuje pod organizáciu tohto stretnutia a moderovala ho Anna Andrea Holíková.
Osobitným bodom stretnutia bola prednáška PhDr. Zuzany Drugovej v mene Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci ktorej priblížila činnosť centra usmernenú na projekty pre žiakov a pedagógov zo slovenských zahraničných ustanovizní. V rámci prednášky o týchto spoločných projektoch sa zmienili aj spolupracovníci zo slovenskej školy, škôlky a súboríka Margaretka z Paríža a Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca.
Ani tohto roku nevystali osobitné uznania učiteľom za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka, jazykovej kultúry, umenia a národných tradícií. Uznania spoločne udelili Juraj Červenák, predseda MSS, a Alexandra Horvátová, riaditeľka SVD, a získali ich: Anna Brňová z Kysáča, Olivera Popadićová z Báčskeho Petrovca, Marína Melichová z Kysáča, Anna Koleková zo Selenče, Kvetoslava Švecová-Kočondová zo Selenče, Anka Salčáková z Pivnice, Michal Ďurovka z Kysáča, Miško Bolf zo Selenče a Štefan Varga z Kysáča.
Stretnutie spevom spestrila rodina Kalmanová.