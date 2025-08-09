Spolok filatelistov Báčsky Petrovec pri príležitosti tohtoročných Slovenských národných slávností pripravil ďalšiu filatelistickú výstavu. V piatok 8. augusta podvečer v aule Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci sprístupnil jubilejnú 20. Medzinárodnú filatelistickú výstavu, ktorá tradične nesie meno Petrovecfila 2025.
Prítomných privítal predseda spolku Ondrej Zahorec a následne podpredseda Rastislav Spevák zdôvodnil, že podľa rozhodnutia Správnej rady a Zhromaždenia Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a pri príležitosti 50. výročia obnovenia činnosti spolku, ako aj 20. jubilejnej výstavy Petrovecfila, udeľujú zlaté odznaky inštitúciám a jednotlivcom, ktorí pomáhali spolku pri organizovaní filatelie. Odznaky potom odovzdali predstaviteľom Obce Báčsky Petrovec, Zväzu filatelistov Srbska, Miroslavovi Ňaršíkovi z družobného Klubu filatelistov v Nitre zo Slovenska, Klubu novosadských filatelistov, Ivanovi Tanglovi zo Zväzu filatelistov Vojvodiny a Knižnici Štefana Homolu.
Výstavu otvoril Rastislav Labát, náčelník Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.
Na výstavných paneloch sú vystavené filatelistické a numizmatické zbierky 22 vystavovateľov zo Srbska a zo Slovenska.