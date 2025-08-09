V priestoroch NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci bola včera slávnostne otvorená tematická výstava s názvom Hlas ľudu – Krok s dobou, ktorá predstavuje súčasnú digitálnu a webovú produkciu tejto mediálnej ustanovizne. Výstava je súčasťou programu Slovenských národných slávností a možno si ju pozrieť počas celého víkendu.
Prítomných na vernisáži uvítala riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová, ktorá vo svojom príhovore povedala: „Táto výstava je dôkazom, že v našej ustanovizni skutočne držíme krok s dobou, sledujeme trendy a inovácie v digitálnych médiách. Uplatňovaním súčasných elektronických technológií sa snažíme našu produkciu pozdvihnúť na čoraz vyššiu úroveň. Naša produkcia sa môže pochváliť rozmanitou tvorbou, ktorá oslovuje všetky generácie prostredníctvom rôznych formátov a relácií.“
Riaditeľka Arňašová Radićová tiež poznamenala, že Hlas ľudu má veľkú zodpovednosť v zachovaní svojej autentickej 80-ročnej tradície a v pestovaní jazyka a kultúry tunajších Slovákov, a v tom nadväzovaní na predchádzajúce obdobia chce byť zároveň aj moderný.
Slova sa ujal aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku JE Michal Pavúk, ktorý vyjadril potešenie z opätovného stretávania sa v priestoroch Hlasu ľudu počas Slovenských národných slávností. „Hlas ľudu je schopný plniť dôležitú úlohu a tou je nielen informovať, ale aj spájať ľudí, spájať udalosti a často aj rôzne pohľady na svet a na život. Veľmi sa teším, že Hlas ľudu sa rozhodol kráčať s dobou a dúfam, že bude pokračovať v tomto smere,“ poznamenal veľvyslanec Michal Pavúk.
Predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská vo svojom príhovore pripomenula, že tohtoročné Slovenské národné slávnosti prebiehajú v znamení 280. výročia príchodu Slovákov do Báčskeho Petrovca a Hlas ľudu mal vždy významnú úlohu v sledovaní a zaznamenávaní tunajších podujatí.
Výstavu slávnostne otvorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá zdôraznila, že Hlas ľudu ako vyprofilovaná ustanovizeň dnes pevne drží krok s dobou – ako to hovorí aj sám názov výstavy.
V hudobnej časti vernisáže spievala Lenka Hodoličová v sprievode maestra harmonikára Ondreja Maglovského. Moderátorkou bola Alexandra Čížiková.
Výstava Hlas ľudu – Krok s dobou je panelového typu a predstavuje vysielania, ktoré súčasná produkcia Hlasu ľudu publikuje prostredníctvom webovej stránky Youtube a zdieľajú sa na spoločenských sieťach Instagram, Facebook a TikTok. Sú to Denné správy, vysielania pre mládež Teendeň, Trendy, Buď na TY s IT, ZeZona, vysielania pre deti, akými sú Detské rozprávky a básne a Detský svet, tiež vysielania pre širšie auditórium Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy, Hlasľudovský receptár a Krása a štýl.