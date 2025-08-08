Na základe vydaní v prvých zápasoch tretieho kvalifikačného kola je veľká pravdepodobnosť, že Srbsko zostane s jedným predstaviteľom v pokračovaní sezóny.
Crvena zvezda totiž presvedčivo vyhrala v prvom stretnutí tretieho kvalifikačného kola Ligy majstrov nad poľským celkom Lech Poznań 3 : 1 za chotárom, takže je veľmi blízko k postupu do play-off kvalifikácie elitnej európskej klubovej futbalovej súťaže.
Červeno-bieli zohrali jeden z lepších zápasov v posledných rokoch na európskej scéne a dvomi gólmi v druhej časti hry si pred revanšom v Belehrade so sebou nesú veľký kapitál.
S ohľadom na to, že je Crvena zvezda takmer istá vo štvrtom kole, čiže v play-off, mohli by sme spomenúť aj to, že jej potenciálnym rivalom v rozhodujúcom dvojzápase na vstup do ligovej fázy Champions League bude víťaz dvojzápasu tretieho kola Dynamo Kyjev (Ukrajina) – Pafos (Cyprus).
V prvom kole ako hosť vyhral cyperský predstaviteľ 1 : 0, takže je aj tento celok bližšie k postupu, čím sa črtá duel Crvena zvezda – Pafos. Samozrejme, že nič ešte nie je skončené a predovšetkým Belehradčania musia byť veľmi koncentrovaní a pripravení na odvetný duel proti Lechu a potom plánovať ďalej.
V play-off však (ak do nej postúpi) bude v prvom zápase Crvena zvezda hostiteľ 19. augusta a revanš na programe bude za chotárom 26. augusta.
V tomto momente, čiže aj v prípade neočakávaného vypadnutia proti Lechu má Crvena zvezda zabezpečenú minimálne ligovú fázu Konferenčnej ligy. Lebo eliminované celky v treťom kvalifikačnom kole Ligy majstrov vystúpia v play-off Ligy Európy a ak aj tam zlyhajú, dostanú sa do ligovej fázy spomenutej Konferenčnej ligy.
Inak Crvena zvezda v prvých zápasoch bola najpresvedčivejšia, keď ide o Champions Path, čiže cestu šampiónov krajín. Až tri zápasy sa skončili výsledkom 1 : 0, dva bezgólovou remízou a Belehradčania, ako sme spomenuli, vyhrali 3 : 1.
V League Path, čiže Ligovej ceste vyhral škótsky Rangers nad Viktóriou Plzeň až 3 : 0 a istá bola aj Benfica za chotárom proti francúzskej Nice a vyhrala 2 : 0.
Partizan má ťažkú úlohu v odvetnom zápase
Náš druhý predstaviteľ na európskej scéne v treťom kole – Partizan nebol úspešný v prvom zápase proti škótskemu celku Hibernian. Belehradčania doma v treťom kvalifikačnom kole Konferenčnej ligy prehrali 0 : 2 a pred odvetným súbojom sú v nepriaznivej pozícii.
Čierno-bieli pravda mali niekoľko skvelých príležitostí, ale ich nevedeli využiť a na rozdiel od súbojov s ukrajinskou Oleksandriyou nemali ani šťastia. Škótsky celok tak rutinovane vyhral a je veľmi blízko k postupu do play-off kola.
V tom víťaz dvojzápasu Partizan – Hibernian vystúpi proti porazenému z tretieho kola Ligy Európy.
V prípade veľkých zvratov a prekvapení by sa potenciálne znovu mohol hrať dvojzápas Partizan – AEK Larnaca. K tomu však dôjde len teoreticky – Partizan by musel dohoniť dvojgólové manko proti Hibernianu a AEK by musel ťažko prehrať proti poľskej Legii. Cyperský celok totiž vyhral 4 : 1 a relatívne je blízko k postupu.
K druhému dvojzápasu medzi Partizanom a celkom AEK môže teda dôjsť už len v teórii, ale to by bola príliš veľká kuriozita.
Bližšie sme k tomu scenáru, že zostaneme na jednom predstaviteľovi a že to znovu bude Crvena zvezda, ktorá, ako sme spomenuli, vo vrecku má ligovú fázu Konferenčnej ligy, ale sa afinity Belehradčanov určite tým nekončia.