Včera napoludnie (štvrtok 7. augusta 2025) v rámci Slovenských národných slávností 2025 v Báčskom Petrovci bolo slávnostné otvorenie výstavy Zuzky Medveďovej, našej prvej akademickej maliarky, teda jej obrazov a dokumentárneho materiálu o nej.
Spomienkovú výstavu pripravila Anna Séčová-Pintírová, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov, pod strechu ktorého patrí aj Galéria Zuzky Medveďovej. Pomenovala ju Z pohľadu Zuzky Medveďvej a verejnosti je sprístupnená v galérii, ktorá nesie maliarkino meno.
Prítomných privítala autorka výstavy a riaditeľka MVS, ktorá podrobnejšie objasnila zámer tohto projektu, ktorý realizujú práve 40 rokov po maliarkinom úmrtí.
O samotnej podstati maliarkinho kréda sa zmienila naša renomovaná akademická maliarka Jasna Opavská. Aj výtvarný kritik Vladimír Valentík sa zmienil o doterajších vástavach Zuzky Medveďovej v tejto „svojej“ galérii a pripomenul, že ide o prvú výstavu o maliarke z pohľadu muzeologického a nie iba výtvarníckeho.
Slovo sa dostalo aj pomocnikovi pokrajinskej tajomníčky pre kultúru Miroslavovi Ilićovi a samotnú výstavu otvorila predsedníčka obce Viera Krstovská. Tomáš Kámaň, žiak strednej hudobnej školy v Sombore hrou na harmonike spestril túto vernisáž.
Okrem tematicky zoradených obrazov a kresieb, vo vitrínach, ktoré si návštevníci môžu pozrieť, sa nachádzajú Zuzkine osobné predmety: zošity zo základnej školy a z akadémie, doklady súvisiace s pražským obdobím, listy, potvrdenky a maliarske potreby. Ako i ukážky ilustrácií.
Podľa slov autorky výstavy cieľom výstavy bolo predstaviť všestrannú umeleckú osobnosť, predstaviť predmety, ktoré verejnosť nemala príležitosť vidieť. Z pohľadu Zuzky Medveďovej uvidíme, ako maliarka videla svet.