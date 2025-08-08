V rámci Slovenských národných slávností sa včera vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec konalo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré usporiadali za prítomnosti početných vzácnych hostí z našej krajiny a zo zahraničia. Programom zasadnutia bolo slávnostné udeľovanie cien, ktoré bolo doplnené umeleckými prednesmi.
Slovenskou hymnickou piesňou Aká si mi krásna… v predvedení Komorného zboru Musica viva a pod taktovkou dirigentky Marieny Stankovićovej-Krivákovej sa začalo slávnostné zasadnutie NRSNM v podvečer tohtoročných Slovenských národných slávností. Prítomných privítala Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM.
Na slávnostnom zasadnutí udelili 8 ocenení – bronzových, strieborných a zlatých plakiet. Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo Miestne spoločenstvo Petrovec pri príležitosti dvestoosemdesiat rokov Báčskeho Petrovca a príchodu Slovákov do tejto kolísky vojvodinských Slovákov. Cenu prebral Ján Lačok, predseda Rady Miestneho spoločenstva Petrovec, ktorí sa poďakoval aj v mene všetkých ocenených.
Program slávnostného zasadnutia viedla Anička Chalupová a zdôvodnenia – laudácio na odmenených prečítala aj Danica Vŕbová.
V spevácko-poetickej časti programu vystúpili Staropazovčania: Boris Babík, známy operný spevák, ktorý má rád aj ľudové pesničky, a Andrej Simendić, ktorý je absolútnym víťazom na tohtoročnej republikovej recitačnej súťaži vo Valjeve.
Na záver pozdravné hovory mali Michal Pavúk, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade, a Viera Krstovská, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec, ktorá okrem iného všetkých srdečne privítala na tohtoročných SNS v Petrovci.