Vláda Srbska včera na svojom zasadnutí prijala Nariadenie o stanovení Všeobecného plánu obrany proti povodniam, ktorým sa umožňuje pokračovanie organizovanej ochrany pred povodňami na území Srbska v súlade so Zákonom o vodách a ďalšími predpismi.
Na zasadnutí bolo prijaté aj Nariadenie o zosúladení nomenklatúry colného sadzobníka na rok 2025, ktorým sa národný colný sadzobník na rok 2025 zosúlaďuje s Kombinovanou nomenklatúrou Európskej únie a príslušnými medzinárodnými dohodami.
Schválený bol aj záver o schválení zmien a doplnení Národného programu pre prijatie právnych predpisov Európskej únie (NPAA) na obdobie rokov 2024 až 2027, ktorými sa zabezpečuje zosúladenie s termínmi stanovenými plánom na splnenie najdôležitejších záväzkov z prístupového procesu Srbska do Európskej únie do konca roka 2026.
Schválený bol aj záver o schválení Programu finančnej podpory na realizáciu politiky rodovej rovnosti pre jednotky miestnej samosprávy v roku 2025, keďže jedným zo základných cieľov vlády Srbska je systémová podpora realizácie politiky rodovej rovnosti.