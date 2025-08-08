Pri príležitosti tohtoročných Slovenských národných slávností Spolok filatelistov Báčsky Petrovec pripravil ďalšiu medzinárodnú filatelistickú výstavu. Dnes v piatok 8. augusta o 17. hodine v aule Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci sprístupnia jubilejnú už 20. Medzinárodnú filatelistickú výstavu – Petrovecfila 2025.
Rozhodnutím Správnej rady a Zhromaždenia Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a pri príležitosti 50. výročia obnovenia činnosti spolku, ako aj 20. jubilejnej výstavy Petrovecfila, počas otvárania udelia Zlaté odznaky inštitúciám a jednotlivcom, ktorý pomáhali spolku pri organizovaní filatelie.