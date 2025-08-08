Srbskej národnej leteckej spoločnosti Air Serbia sa podaril historický úspech. V piatok 1. augusta prepravila počas jediného dňa viac ako 21 600 cestujúcich, čím prekonala všetky doterajšie denné rekordy. Tento výsledok prichádza práve v auguste – tradične najvyťaženejšom mesiaci v leteckej doprave – a je jasným dôkazom rastúcej dôvery cestujúcich a stabilného rozvoja spoločnosti.
„Tento rok sa už teraz zapisuje do histórie Air Serbia ako najúspešnejší. Mesačné výsledky prekonávajú očakávania a rekordný počet cestujúcich len potvrdzuje správnosť našej stratégie,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Jiří Marek.
Medzi najobľúbenejšie destinácie v regióne patrili Tivat a Podgorica, zatiaľ čo západoeurópske mestá, ako: Zürich, Paríž, Barcelona, Miláno a Rím potvrdili svoju atraktivitu. Silný dopyt zaznamenala spoločnosť aj na diaľkových letoch, najmä do New Yorku a čínskeho Kantonu.
V Air Serbia veria, že tieto výsledky odrážajú nielen rozšírenú letovú sieť a počet destinácií, ale aj kvalitu služieb a schopnosť prispôsobiť sa aktuálnym trendom v globálnej leteckej doprave. Spoločnosť preto naďalej investuje do zlepšovania služieb, rozširovania kapacít a posilňovania pozície spoľahlivého spojenia medzi Srbskom a svetom.