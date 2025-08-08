Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku – Aradská oblasť pozýva sólistov na XXV. ročník prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je…, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. – 28. septembra 2025 v Nadlaku. Organizátori srdečne pozývajú jedného alebo dvoch spevákov z každého prostredia. Spevákov môže sprevádzať maximálne jedna osoba.
Každý účastník by mal spievať dve piesne – jednu pomalú a jednu rýchlu – a svoju účasť je potrebné potvrdiť prostredníctvom prihlášky, spolu s notovým materiálom alebo audionahrávkou týchto piesní. Uzávierka prihlasovania je 25. augusta 2025.
Organizátori zabezpečujú ubytovanie a stravu pre všetkých účastníkov počas celého pobytu. Cestovné a poistenie si hradia vysielajúce strany. Prítomnosť účastníkov v Nadlaku od štvrtka do nedele je nutná, keďže súčasťou podujatia sú aj skúšky s orchestrom a verejné vystúpenia, ktoré sa uskutočnia v piatok a v sobotu.
Prihlášku spolu s notovým alebo nahratým materiálom je možné zaslať elektronicky na adresu jucankristina@yahoo.com alebo poštou na adresu uvedenú v hlavičke pozvánky.
Veríme, že aj tento rok sa stretneme v Nadlaku pri krásnych slovenských piesňach a spoločných chvíľach plných folklórnej atmosféry.