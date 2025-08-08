Anglický spevák a gitarista Paul Weller na svojom najnovšom albume Find El Dorado prezentuje kolekciu spracovaných piesní jemu obľúbených autorov. Na vydaní hosťujú viaceré známe hudobné mená, medzi ktorými sú aj Robert Plant (ex Led Zeppelin) a Noel Gallagher (Oasis).
Paul Weller bol v minulosti frontmanom rockového bandu The Jam a počas 80. rokov dvadsiateho storočia založil skupinu The Style Council, v ktorej zvuku spojil viaceré hudobné žánre: pop, hip-hop, soul a džez. Jeho sólová kariéra trvá od roku 1992 a dodnes vydal 18 albumov.
Na svojom najnovšom albume Find El Dorado tento anglický hudobník sa venoval interpretácii cudzích skladieb, ktoré majú preňho osobný význam. Sú to napríklad piesne Small Town Talk (Bobby Charles), When You Are a King (White Plains), Handouts in the Rain (Richie Haven), I Started a Joke (Bee Gees)…
Album vyšiel vo vydavateľstve Parlophone Records.