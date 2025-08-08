1786 – francúzski horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard uskutočnili prvý výstup na Mont Blanc.
1815 – uväznený zosadený francúzsky cisár Napoleon I. na základe rozhodnutia víťaznej koalície odplával na britský ostrov Svätá Helena v Atlantickom oceáne, kde prežil posledných šesť rokov svojho života v exile.
1832 – narodil sa srbský spisovateľ a maliar Đura Jakšić, najvýraznejší predstaviteľ romantizmu v srbskej literatúre a jeden z najnadanejších srbských maliarov 19. storočia.
1905 – zomrel srbský historik Ilarion Ruvarac, zakladateľ srbskej kritickej historickej školy, člen Srbskej kráľovskej akadémie.
1906 – botanik, archeológ a etnograf Andrej Kmeť položil základný kameň budovy Slovenského národného múzea v Turčianskom sv. Martine.
1937 – zomrel v Brezne evanjelický farár, básnik, prozaik a československý politik Martin Rázus.
1945 – Sovietsky zväz vyhlásil vojnu Japonsku.
1967 – Indonézia, Malajzia, Filipíny, Singapur a Thajsko založili organizáciu ASEAN.
1993 – počas osláv 130. výročia založenia Matice slovenskej boli na Národnom cintoríne v Martine pochované pozostatky spisovateľa Jozefa Cígera Hronského a jeho manželky.
2003 – letecká spoločnosť JAT – Juhoslovanský Aerotransport zmenila svoj názov na Jat Airways. Prvá srbská národná letecká spoločnosť Aeroput bola založená v roku 1927 ako národná letecká spoločnosť Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Od augusta, t.j. októbra 2013, je národnou leteckou spoločnosťou Srbska Air Serbia.