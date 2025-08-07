Druhé augustové číslo týždenníka Hlas ľudu prináša aktuálne a zaujímavé čítanie. Na titulnej strane sa nachádza záber z oslavy Dní Obce Stará Pazova, konkrétne z prijatia zahraničných delegácií. Súčasťou vydania je aj mesačná príloha Obzory.
Čitatelia sa dozvedia o pripravovanom zákone o nebezpečenstve potravín a o tom, že v Novom Sade Zhromaždenie mesta prijalo iniciatívu na postavenie pamätníka obetiam pádu prístreška.
Z miestnych tém prinášame prehľad podujatí a aktivít – v Starej Pazove sa uskutočnila dvojdňová oslava Dni obce, v Kovačici sa začali Letné tvorivé dielne. V Obci Báčsky Petrovec prebiehala diskusia o Strategickom pláne pre mládež na roky 2026 – 2030, zatiaľ čo v Kovačici sa konalo podujatie Šakovo-makovo.
V rubrike Kultúra sa dočítate o 14. ročníku výtvarného podujatia Čaro štetca a o výstave pri príležitosti 180. výročia Knižnice Štefana Homolu s názvom Nikdy nestarnúca knižnica. Nechýbajú ani správy týkajúce sa Slovenských národných slávností 2025.
Športová rubrika ponúka prehľad letných podujatí: Memoriálny turnaj Pavla Pecníka v Selenči, 10. ročník Memoriálneho turnaja Miroslava Kováča-Koviho v Padine, 18. Matičný kolkársky turnaj v Kovačici a ďalšie zaujímavé športové správy.
Na záverečnej strane nájdete opätovne zverejnený program Slovenských národných slávností 2025.
Mesačná príloha Obzory prináša pohľad na Filmový festival Palić 2025 a predstavuje slovenského básnika Milana Richtera, laureáta ocenenia Zlatý kľúč Smedereva na rok 2025. Prílohu uzatvára pútavý článok o životnom príbehu významného vedca Mihajla Pupina.