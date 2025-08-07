V autentickom priestore na nádvorí múzea Ilion v Sriemskych Karlovciach od 8. do 10. augusta sa usporiada 8. Karlovci Film Festival. Počas festivalu budú premietané domáce a zahraničné filmy a program zahŕňa aj koncert filmovej hudby a výstavu filmových plagátov.
Po slávnostnom otvorení festivalu v piatok 8. augusta obecenstvo bude mať príležitosť pozrieť si dva domáce filmy: Vrane v réžii Gordana Mihića a Volja sinovljeva režiséra Nemanju Ćeranića. Osobitnú časť programu predstavuje súťažná selekcia krátkych filmov.
V nedeľu 10. augusta bude slávnostné udelenie cien autorom najlepších krátkych filmov a po prvýkrát bude udelená aj Cena Slobodana Cicu Perovića za herecký prínos v srbskej kinematografii. Na záver budú premietané filmy Restitucija, ili san i java stare garde režiséra Želimira Žilnika a Sedef-magla Milorada Milinkovića.