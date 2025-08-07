Pri príležitosti stého výročia narodenia maliarky Zuzany Chalupovej, v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v stredu 6. augusta bola otvorená výstava Maliarka detskej duše. Touto výstavou sa ÚKVS, ako aj každoročne, zapojil do programu Slovenských národných slávností.
Prítomným sa prihovorila Anna Speváková, riaditeľka ÚKVS, a Anna Žolnajová-Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia z Kovačica a tieto dve inštitúcie spoločne aj organizovali výstavu. O výstave, ktorá obsahuje dvadsať obrazov z fundusu GIU, hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Výstavu otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková.
Vernisáž spríjemnili speváčky Maša Košútová s hudobným sprievodom Emila Nemčeka, ako aj Tatiana Jašková, ktorú sprevádzal Ondrej Maglovský. Program moderovala Danica Vŕbová.
Pri tejto príležitosti odhalili aj nový portrét, ktorý bude súčasťou galérie portrétov významných osobností kultúrneho a spoločenského života vojvodinských Slovákov. Ide o portrét Zuzany Chalupovej, ktorý namaľoval akademický maliar Ďula Šanta.
Výstava bude otvorená do 5. septembra.