Srbsko a Európska únia podpísali Dohodu o financovaní viacročného operačného programu pre sektory životného prostredia a energetiky v hodnote 325,2 milióna eur, z čoho 240 miliónov eur tvoria granty z fondov IPA Európskej únie.
Viacročný operačný program pre životné prostredie a energetiku budú riadiť inštitúcie Srbska v systéme nepriameho riadenia, ktorý je v súlade so spôsobom, akým členské štáty EÚ implementujú programy EÚ v rámci fondov súdržnosti a regionálneho rozvoja.
To predstavuje ďalší spôsob podpory Srbska pri vstupe do EÚ.
Program zahŕňa aj opatrenia na ochranu kvality ovzdušia zamerané na zníženie škodlivých emisií a zlepšenie verejného zdravia. Okrem obnovy alebo výstavby infraštruktúry bude program podporovať aj rozvoj strategických dokumentov a plánov na harmonizáciu s normami Európskej únie.