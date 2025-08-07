Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes hovoril s podpredsedníčkou vlády Srbska a ministerkou hospodárstva Adrijanou Mesarovićovou a jej spolupracovníkmi o budúcich krokoch, ktoré štát podnikne v oblasti ďalšieho hospodárskeho rozvoja a zlepšovania podnikateľského prostredia.
Macut a ministerka Mesarovićová sa zhodli, že najdôležitejším cieľom je, aby naša ekonomika zostala stabilná a aby sa hospodárska aktivita v krajine ešte viac rozprúdila.
Premiér Macut poukázal na to, že je obzvlášť dôležité zachovať pracovné miesta a v tomto zmysle prilákať ďalšie zahraničné aj domáce investície.
Srbsko podľa slov ministerky Mesarovićovej v súlade s politikou prezidenta Aleksandra Vučića a vlády Srbska naďalej vytvára priaznivé podmienky na hospodársky rast a nové investície.