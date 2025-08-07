Delegácia verejného ochrancu práv Slovenskej republiky je na trojdňovej študijnej návšteve u ochrancu práv občanov Srbska, počas ktorej sa oboznámi s činnosťou a právomocami ochrancu práv občanov Srbska, predovšetkým so skúsenosťami pri výkone úloh Národného preventívneho mechanizmu na predchádzanie týraniu (NPM).
Ombudsman Zoran Pašalić poďakoval svojmu slovenskému kolegovi Robertovi Dobrovodskému za prejavenú dôveru a záujem o prácu NPM v Srbsku.
Hovoriac o stave práv v Srbsku Dobrovodský osobitne vyzdvihol dobre upravenú ochranu práv a postavenie národnostných menšín a Pašalić zdôraznil, že Srbsko svojimi zákonmi a Ústavou najlepšie upravilo práva národnostných menšín. Ombudsman tiež poukázal na to, že slovenská národnostná menšina výrazne obohacuje kultúru a tradíciu tohto regiónu, predovšetkým v oblasti výtvarného umenia.
Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Dušanka Petraková dodala, že na návrh Srbska bolo Kovačické insitné umenie v decembri minulého roka zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Ombudsmani na stretnutí podpísali dodatok k Memorandu o porozumení, ktorým sa podrobnejšie upravuje spôsob spracúvania osobných údajov fyzických osôb druhej strany.