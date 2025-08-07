Na šampionáte sveta hádzanárov do 21 rokov, ktorý sa v júni konal v Poľsku, sa naša mladá reprezentácia veľmi nepreslávila. Obsadené bolo skromné 17. miesto.
Vypadá to tak, že Srbsko bolo najlepšou reprezentáciou zo všetkých eliminovaných po prvom kole, čiže po skupinovej fáze. Rovnako ako aj na seniorských majstrovstvách, aj na tých v mladších kategóriách po prvom kole eliminované celky pokračujú na tzv. President’s Cup, čo je akousi útechou pre celky, ktoré neprekročili základnú fázu.
Predsa slabá je to satisfakcia, lebo byť medzi selekciami ako Bahrajn, Mexiko, Saudská Arábia a podobné je na európske hádzanárske pomery nie objektívnym ukazovateľom možností a kvality.
V týchto dňoch, konkrétne od 6. do 17. augusta na hádzanárskom šampionáte sveta súťažia aj trochu mladší športovci, presnejšie reprezentácie do 19 rokov.
Juniorské tímy odštartovali včera a turnaj sa hrá v Egypte. Ako aj tí v kategórii U21, aj na podujatí U19 hrá Srbsko. Naša selekcia je zaradená do príliš ťažkej základnej skupiny C a rivalmi sú Chorvátsko, Alžírsko a Španielsko.
Práve tým poradím budú naši hrať aj zápasy – ako sme spomenuli, podujatie otvorili včera Chorvátsko, Alžírsko je rivalom dnes a v treťom kole v sobotu si Srbsko sily zmeria so Španielskom.
Skupina je teda veľmi silná a jasné je, že sú prvými favoritmi na postup do ďalšieho kola Španielsko a Chorvátsko.
Srbsko sa na turnaj dostalo ako jedna zo šestnásť najlepších selekcií z minuloročných U18 majstrovstiev Európy v Čiernej Hore. Na tom turnaji Srbsko obsadilo šieste miesto, čo celkom stačilo na postup na tohtoročné svetové podujatie.
Zaujímavo je to, že Srbsko vlani v Čiernej Hore malo lepšie umiestnenie aj ako Španielsko, ktoré finišovalo ôsme, ale aj ako Chorvátsko, ktoré bolo 13, takže ak sa zopakuje hra ako na ME, možno by sme mohli očakávať aj postup do druhej fázy.
Mnoho závisieť bude aj od toho, ako naši otvoria turnaj, lebo prípadný pozitívny výsledok na otvorení podujatia okrem významných bodov hráčom pridá aj sebavedomie, ktoré je na každej akcii veľmi dôležitým prvkom pre každý tím.
Na U19 Majstrovstvách sveta v Egypte súťaží 32 reprezentácií, ktoré sú rozvrhnuté do ôsmich skupín. Po prvom kole z každej postúpia dve najlepšie, formované budú nové štyri skupiny a z tých do štvrťfinále postúpia dva celky.
Eliminované reprezentácie v skupinovej fáze, rovnako ako aj U21 mužstvá, zohrajú President’s Cup, čiže duely o umiestnenie.
Viac ako polovica súťažiacich je z Európy – spomenutých 16 najlepších z ME v Čiernej Hore a postup si vybojovalo aj tzv. Kosovo na interkontinentálnom kvalifikačnom turnaji.
Táto selekcia je v skupine B a súperiť bude s Maďarskom, Marokom a Švajčiarskom.
Aktuálnym majstrom sveta v konkurencii juniorských hádzanárskych selekcií je Španielsko, ktoré pred dvomi rokmi vo finále na súťaži v Chorvátsku zdolalo Dánsko.
Vtedy Chorváti boli tretí a práve preto je nastolená tá konštatácia, že sú Španieli a Chorváti favoritmi na postup z našej skupiny C na podujatí v Egypte.
Inak U19 Majstrovstvá sveta nie sú starou súťažou. Hrať sa začali v roku 2005 a zaujímavo je to, že prvým majstrom sveta v tejto kategórii bolo Srbsko a Čierna Hora na turnaji v Katare.
Vtedy naša selekcia vo finále zdolala Južnú Kóreu. Samostatné Srbsko väčšie úspechy ani nemá a pochváliť sa môžeme iba so štvrťfinále na turnaji v roku 2013 v Maďarsku.
Najúspešnejšie je Dánsko, ktoré získalo tri tituly, nasleduje Francúzsko s dvomi. Raz, okrem Srbska a Čiernej Hory, oslavovali aj Chorvátsko, Španielsko a Egypt.