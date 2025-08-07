Matičiari pozývajú na Slovenské národné slávnosti – sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku! Slávnosti, ktoré už desaťročia spájajú Slovákov naprieč krajinou, sú oslavou našej kultúry, jazyka, tradícií a spolupatričnosti.
Tunajší matičiari pozývajú Slovákov a iných záujemcov zúčastniť sa podujatí z oficiálneho programu, ktoré pripravili naše slovenské inštitúcie, spolky a združenia. Osobitne pozývajú na podujatia Matice slovenskej v Srbsku – zakladateľky Slovenských národných slávností a jedinej celomenšinovej mimovládnej organizácie Slovákov v Srbsku.
„Nech nás tieto Slávnosti, ktorých sa ústredná oslava koná 8. až 10. augusta, opäť spoja – tak, ako to robí aj naša Matica – s cieľom chrániť a rozvíjať slovenskú identitu v Srbsku. Prítomnosťou prejavme spolupatričnosť a vzájomnú si podporu,“ odkazujú.