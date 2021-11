Dnes je Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. Začína sa aj globálna kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách.

Aktivitami, ktoré sú usmernené na pozdvihnutie vedomia verejnosti o rozmeroch násilia na ženách v našej spoločnosti, aj naša krajina sa pripája k 30. kampani, ktorá sa tohto roku nesie pod heslom Orange the world: Zastavme násilie na ženách ihneď!

Podpredsedníčka vlády a predsedníčka Koordinačného telesa pre rodovú rovnosť Zorana Mihajlovićová vyhlásila, že sa ihneď musíme zapojiť do boja a bez odkladania zabezpečiť bezpečné prostredie pre všetky ženy a dievčatá v Srbsku.

„V roku, keď sa konečne môžeme pochváliť tým, že máme takmer hotový normatívno-strategický rámec v oblasti rodovej rovnosti, máme všetky predpoklady na to, aby sme boli ešte hlasnejší a húževnatejší v našom spoločnom boji proti všetkým druhom násilia na ženách. To sa vyskytuje v rôznych formách a nie je vždy rovnako viditeľné a ľahko rozpoznateľné. Práve preto by sme mali pracovať na zvyšovaní povedomia verejnosti o dôležitosti rozpoznania, prevencie a hlásenia násilia a povedať všetkým, aby neotáčali hlavu ak podozrievajú, že boli svedkami násilia,“ povedala Mihajlovićová.







Symbolom tejto kampane je oranžová farba, ktorá predstavuje jasnú a optimistickú budúcnosť oslobodenú od rodovo založeného násilia. Z toho dôvodu dnes budú mnohé významné pomníky a budovy v Belehrade a v iných mestách rozsvietené oranžovou farbou.