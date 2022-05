Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 23. 5. do 27. 5. bol zaznamenaný nárast cien obilnín a absencia obchodovania so sójou. Stále je prítomná väčšia ponuka všetkých primárnych poľnohospodárskych produktov. Celkovo sa zobchodovalo 5 250 ton tovaru vo finančnej hodnote 213 416 500,00 dinárov.

Kukurica

Už od začiatku týždňa bola na trhu s kukuricou badateľná vyššia ponuka. Predajcovia tejto obilniny boli v porovnaní s predchádzajúcim týždňom na vyššej cenovej hladine, kukuricu ponúkali od 33,60 do 34,20 din./kg bez DPH. Už koncom týždňa sa ponuky v cenovej hladine 34,00 din./kg bez DPH nestretli s adekvátnym ohlasom na dopyt. Pri parite FCA boli uzavreté zmluvy na kukuricu v cenovom rozpätí od 33,20 do 34,00 din./kg bez DPH. Kukurica s vysokým percentom vlhkosti sa obchodovala od 33,20 do 33,50 din./kg bez DPH. Priemerná cena v uvedenom týždni bola 33,88 din./kg bez DPH, čo je nárast o 3,26 %.

Pšenica

Po období väčšej aktivity bol už druhý týždeň na trhu s pšenicou pokojnejší. V porovnaní s dopytom bol taktiež badateľný nárast ponuky. Koncom týždňa dopyt po pšenici rodu 2021 chýbal, pričom bol zaznamenaný dopyt po novom rode pšenice v cene 40,00 din./kg bez DPH. Zmluvy boli uzavreté v cenovom rozpätí od 42,00 do 44,00 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 43,29 din./kg bez DPH. Napriek zvýšenej ponuke zaznamenala táto obilnina v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast ceny o 6,09 %.

Sója

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, keď bol trh so sójou aktívnejší, v uvedenom období sa s touto olejninou neobchodovalo. Na začiatku týždňa bola ponuka na komoditnom burzovom trhu na rovnakej cenovej úrovni ako týždeň predtým, no dopyt bol nulový. V strede týždňa boli kupujúci a predávajúci v rôznych cenových hladinách, takže k realizácii burzového kontraktu nedošlo. Záujem zákazníkov ku koncu týždňa vzrástol. Dopyt po sóji bol v cene 76,50 din./kg bez DPH, chýbala však ponuka, čo naznačuje pokles ceny tejto olejniny.